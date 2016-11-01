В.Антунеш "Динамо" должно показать свои лучшие качества в игре с "Бенфикой"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" португальский защитник киевлян В.Антунеш поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, передает УНН со ссылкой на сайт "Динамо".
""Бенфика" - сильная команда, в прошлом и в нынешнем сезоне показывает хорошую игру, есть классные футболисты, которых мы все хорошо знаем. Мы должны показать свои лучшие качества и отдать на поле все силы. К тому же, нам не нужно думать о сопернике, нужно улучшать свою игру", - отметил защитник.
Также португалец отметил потерю перед игрой в виде Андрея Ярмоленко.
"Ярмоленко очень важный игрок для нашей команды. Мы все это знаем. Но в последних двух играх он не играл, а "Динамо" показало хорошие результаты. Нам его не хватает, но у нас есть другие футболисты, которые его заменят. Мы должны думать о командной игре и показать результат", - добавил В.Антунеш.
Напомним, что в Португалии В.Антунеш выступал за "Фреамунде", "Пасуш де Феррейра" и "Лейшойнш", не сыграв ни за один из грандов португальского футбола ("Бенфику", "Порту", "Спортинг").