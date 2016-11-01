В.Антунеш "Динамо" должно показать свои лучшие качества в игре с "Бенфикой"

""Бенфика" - сильная команда, в прошлом и в нынешнем сезоне показывает хорошую игру, есть классные футболисты, которых мы все хорошо знаем. Мы должны показать свои лучшие качества и отдать на поле все силы. К тому же, нам не нужно думать о сопернике, нужно улучшать свою игру", - отметил защитник.

Также португалец отметил потерю перед игрой в виде Андрея Ярмоленко.

"Ярмоленко очень важный игрок для нашей команды. Мы все это знаем. Но в последних двух играх он не играл, а "Динамо" показало хорошие результаты. Нам его не хватает, но у нас есть другие футболисты, которые его заменят. Мы должны думать о командной игре и показать результат", - добавил В.Антунеш.

Напомним, что в Португалии В.Антунеш выступал за "Фреамунде", "Пасуш де Феррейра" и "Лейшойнш", не сыграв ни за один из грандов португальского футбола ("Бенфику", "Порту", "Спортинг").