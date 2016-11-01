В.Антунеш: "Динамо" повинно показати свої кращі якості у грі з "Бенфікою"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Перед матчем 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" – "Динамо" португальський захисник киян Віторіну Антунеш поділився очікуваннями від майбутнього протистояння, передає УНН з посиланням на сайт "Динамо".
“"Бенфіка" — сильна команда, в минулому і в нинішньому сезоні показує хорошу гру, є класні футболісти, яких ми всі добре знаємо. Ми повинні показати свої кращі якості і віддати на полі всі сили. До того ж, нам не потрібно думати про суперника, потрібно покращувати свою гру”, — наголосив захисник.
Також португалець відзначив втрату перед грою у вигляді Андрія Ярмоленка.
“Ярмоленко дуже важливий гравець для нашої команди. Ми всі це знаємо. Але в останніх двох іграх він не грав, а „Динамо“ показало хороші результати. Нам його не вистачає, але у нас є інші футболісти, які його замінять. Ми повинні думати про командну гру і показати результат”, — додав В.Антунеш.
Нагадаємо, що в Португалії В.Антунеш виступав за “Фреамунде”, “Пасуш де Феррейра” та “Лейшойнш”, не зігравши за жоден із грандів португальського футболу (“Бенфіку”, “Порту”, “Спортінг”).