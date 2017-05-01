В Англии задержали вероятных нелегалов из Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Семь вероятных граждан Украины задержали в городе Орфорд на востоке Англии по подозрению в нелегальном пересечении границы. Об этом сообщает BBC Украина, передает УНН.
Как сообщается, незадолго до задержания яхта села на мель. Парусная лодка подала сигнал бедствия в воскресенье утром, 30 апреля. Береговая охрана направила на место происшествия спасателей, которые отбуксировали ее в Орфорд. Там лодку уже ждали сотрудники береговой охраны и пограничной службы.
Отмечается, что яхта, судя по маркировке на борту, зарегистрированная в городе Пул, на юго-западе Англии.
Напомним, Италия договорилась с племенами в Ливии о борьбе с мигрантами.