В Англії затримали ймовірних нелегалів з України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сімох ймовірних громадян України затримали в місті Орфорд на сході Англії за підозрою у нелегальному перетину кордону. Про це повідомляє BBC Україна, передає УНН.
Як повідомляється, незадовго до затримання яхта сіла на мілину. Вітрильний човен подав сигнал лиха в неділю вранці, 30 квітня. Берегова охорона направила на місце події рятувальників, які відбуксирували її в Орфорд. Там на човен уже чекали співробітники берегової охорони і прикордонної служби.
Зазначається, що яхта, судячи з маркування на борту, зареєстрована в місті Пул, що на південному заході Англії.
Нагадаємо, Італія домовилася з племенами у Лівії про боротьбу з мігрантами.