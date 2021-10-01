В Англии подросткам до 18 лет запретили делать косметические инъекции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. С сегодняшнего дня в Англии запрещено законом людям в возрасте до 18 лет делать инъекции ботокса и колоть филлеры в губы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Детали
С 1 октября в Англии людям до 18 лет противозаконно записываться на прием и делать инъекции ботокса и филлеров. Даже родители или опекуны не смогут предоставлять разрешение для таких процедур.
Если 18 лет есть, то с 1 октября 2021 года врачи должны просить перед процедурой показать подтверждение возраста.
По данным BBC, новый закон направлен на защиту молодежи от непреднамеренного вреда. Сообщают, в 2020 году в Англии людям до 18 лет сделали примерно 41 тыс. процедур с применением ботокса, а в 2017 году их было почти 30 тыс.
Обновить законодательства хотят в ближайшее время в Уэльсе и Шотландии, одновременно Северная Ирландия не планирует вносить какие-либо изменения. Активисты призывают их действовать быстрее, чтобы молодежь Англии не выезжала за границу делать инъекции красоты.
Добавим, что в Великобритании до сих пор нет закона, который требует от врачей наличие квалификации, чтобы делать косметические инъекции.
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