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В Англії підліткам до 18 років заборонили робити косметичні ін'єкції

В Англії підліткам до 18 років заборонили робити косметичні ін'єкції

Київ • УНН

 • 35395 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Від сьогодні в Англії заборонено законом людям віком до 18 років робити інʼєкції ботоксу та колоти філери в губи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство охорони здоровʼя країни.

Деталі

Від 1 жовтня в Англії людям до 18 років протизаконно записуватися на прийом і робити інʼєкції ботоксу та філерів. Навіть батьки або опікуни не зможуть надавати дозвіл для таких процедур.

Якщо 18 років є, то з 1 жовтня 2021 року лікарі мають просити перед процедурою показати підтвердження віку.

За даними BBC, новий закон спрямовано на захист молоді від ненавмисної шкоди. Повідомляють, 2020 року в Англії людям до 18 років зробили приблизно 41 тис. процедур із застосуванням ботоксу, а 2017 року їх було майже 30 тисяч.

Оновити законодавства хочуть найближчим часом у Вельсі та Шотландії, водночас Північна Ірландія не планує вносити будь-які зміни. Активісти закликають їх діяти швидше, щоб молодь Англії не виїжджала за кордон робити інʼєкції краси.

Додамо, що у Великій Британії досі немає закону, який потребує від лікарів наявність кваліфікації, щоб робити косметичні ін’єкції.

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