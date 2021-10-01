В Англії підліткам до 18 років заборонили робити косметичні ін'єкції

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Від 1 жовтня в Англії людям до 18 років протизаконно записуватися на прийом і робити інʼєкції ботоксу та філерів. Навіть батьки або опікуни не зможуть надавати дозвіл для таких процедур.

Якщо 18 років є, то з 1 жовтня 2021 року лікарі мають просити перед процедурою показати підтвердження віку.

За даними BBC, новий закон спрямовано на захист молоді від ненавмисної шкоди. Повідомляють, 2020 року в Англії людям до 18 років зробили приблизно 41 тис. процедур із застосуванням ботоксу, а 2017 року їх було майже 30 тисяч.

Оновити законодавства хочуть найближчим часом у Вельсі та Шотландії, водночас Північна Ірландія не планує вносити будь-які зміни. Активісти закликають їх діяти швидше, щоб молодь Англії не виїжджала за кордон робити інʼєкції краси.

Додамо, що у Великій Британії досі немає закону, який потребує від лікарів наявність кваліфікації, щоб робити косметичні ін’єкції.

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