В Амстердаме открыт Национальный мемориал в память о жертвах Холокоста
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Король Нидерландов Виллем-Александер в воскресенье, 19 сентября, открыл в Амстердаме Национальный мемориал в память о жертвах Холокоста. Это первый памятник в стране, который поименно увековечивает память всех 102 тысяч голландских евреев, синти и ромов, убитых нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Памятник был возведен по проекту польско-американского архитектора Даниэля Либескинда, родные которого погибли во времена Холокоста. Расположен в центре города рядом с Еврейским кварталом монумент представляет собой лабиринт из кирпичных стен, которые, если смотреть на них сверху, образуют надпись “В память”, выполненную на иврите. Сверху стены закрыты стальным бортом, в котором отражаются растущие вокруг деревья и небо. На каждом кирпиче — имя еврея, рома или синти, депортированных из Нидерландов и погибших в концентрационных лагерях, дата их рождения и возраст на момент смерти.
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“Я рад, что он наконец здесь, — сказал председатель Международного комитета Освенцима 79-летний Жак Гришавер в интервью агентству dpa в Амстердаме. — Этот памятник возвращает жертвам их имена через 76 лет после окончания войны и доказывает, что они жили”.
Строительство мемориала было обжаловано в суде
“Этот памятник говорит: “Нет, мы не забудем вас. Нет, мы не позволим стереть ваши имена. Нет, последнее слово останется не за злом”, — сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он также подчеркнул, что мемориал заставит страну ответить за “холодный прием”, предоставленный тех немногих евреев, переживших лагеря смерти и вернувшихся на родину. “Речь идет о черной главе в нашей истории”, — добавил Рютте.
Возведение мемориала затянулось на годы из-за споров о месте его нахождения и дизайне. Жители близлежащих районов пытались через суд предотвратить появление монумента, опасаясь наплыва посетителей и туристов. Наконец, в конце 2019 Верховный суд Нидерландов дал окончательное разрешение на строительство.
Стоимость Национального мемориала в память о жертвах Холокоста составила 15 млн евро. Строительство финансировалось в основном за счет частных пожертвований.