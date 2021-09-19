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В Амстердамі відкритий Національний меморіал на згадку про жертви Голокосту

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Король Нідерландів Віллем-Александер в неділю, 19 вересня, відкрив в Амстердамі Національний меморіал на згадку про жертви Голокосту. Це перший пам'ятник в країні, який поіменно увічнює пам'ять всіх 102 тисяч голландських євреїв, сінті та ромів, убитих нацистами в роки Другої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

Пам’ятник був зведений за проєкт польсько-американського архітектора Даніеля Лібескінда, рідні якого загинули за часів Голокосту. Розташований в центрі міста поруч з Єврейським кварталом монумент являє собою лабіринт із цегляних стін, які, якщо дивитися на них зверху, утворюють напис “В пам’ять”, виконану на івриті. Зверху стіни закриті сталевим бортом, в якому відображаються зростаючі навколо дерева і небо. На кожній цеглині ​​- ім’я єврея, рому або сінті, депортованих з Нідерландів і загиблих в концентраційних таборах, дата їх народження і вік на момент смерті.

Цитата

“Я радий, що він нарешті тут, — сказав голова Міжнародного комітету Освенцима 79-річний Жак Грішавер в інтерв’ю агентству dpa в Амстердамі. — Цей пам’ятник повертає жертвам їхні імена через 76 років після закінчення війни і доводить, що вони жили”.

Будівництво меморіалу було оскаржено в суді

“Цей пам’ятник каже: “Ні, ми не забудемо вас. Ні, ми не дозволимо стерти ваші імена. Ні, останнє слово залишиться не за злом”, — сказав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він також підкреслив, що меморіал змусить країну відповісти за “холодний прийом”, наданий тих небагатьох євреїв, які пережили табори смерті і повернулися на батьківщину. “Мова йде про чорну чолі в нашій історії”, — додав Рютте.

Зведення меморіалу затягнулося на роки через суперечки про місце його знаходження та дизайні. Жителі довколишніх районів намагалися через суд запобігти появі монумента, побоюючись напливу відвідувачів і туристів. Нарешті, в кінці 2019 року Верховний суд Нідерландів дав остаточний дозвіл на будівництво.

Вартість Національного меморіалу в пам’ять про жертви Голокосту склала 15 млн євро. Будівництво фінансувалося в основному за рахунок приватних пожертвувань.

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