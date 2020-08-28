В Академии наук заявили, что на Житомирщине нашли монеты времен Киевской Руси
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Житомирской области найдены монеты времен Киевской Руси. Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Александр Алферов, передает УНН.
“Сенсационная находка! Сейчас в Городнице (Житомирская область) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты — первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 годами, изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузуб в Святополка”, — написал Алферов.
Как сообщил сотрудник НАНУ, монеты нашли вечером 27 августа, а “на связь вышли знакомые знакомых и сказали, что по совершенно бытовым обстоятельствам были найдены эти монеты”.
Он добавил, что он с коллегами “с первых слов” пришел к общему согласию, что эта “находка столетия имеет по закону быть передана государству”. Сейчас, по его словам, происходит передача.
Напомним, НБУ ввел в обращение памятную монету “День памяти павших защитников Украины”.