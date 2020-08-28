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В Академії наук заявили, що на Житомирщині знайшли монети часів Київської Русі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. На Житомирщині знайдено монети часів Київської Русі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав співробітник Інституту історії України Національної академії наук Олександр Алфьоров, передає УНН.

В Академії наук заявили, що на Житомирщині знайшли монети часів Київської Русі

“Сенсаційна знахідка! Зараз в Городниці (Житомирська область) розпочалась передача скарбу срібників Володимира Святого та Святополка Ярополковича. Разом 32 монети — перші монети Русі-України. Це скарб національного значення! Понад 100 років історики не знали подібних знахідок! На срібних монетах, що датуються 1000-1019 роками, зображено Київського князя, а на зворотній стороні княжий знак — тризуб у Володимира та двозуб у Святополка”, — написав Алфьоров.

Як повідомив співробітник НАНУ, монети знайшли ввечері 27 серпня, а “на зв’язок вийшли знайомі знайомих і сказали, що за абсолютно побутових обставин були знайдені ці монети”.

Він додав, що він з колегами "з перших слів" дійшов спільної згоди, що ця "знахідка сторіччя має згідно з законом бути переданою Державі". Наразі, за його словами, триває передача.

Нагадаємо, НБУ ввів в обіг пам’ятну монету “День пам’яті полеглих захисників України”.

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