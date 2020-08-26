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НБУ ввів в обіг пам’ятну монету “День пам’яті полеглих захисників України”

Київ • УНН

 • 27747 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету спеціального випуску “День пам’яті полеглих захисників України” номіналом 10 гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ ввів в обіг пам’ятну монету “День пам’яті полеглих захисників України”

“Сьогодні Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету спеціального випуску „День пам’яті полеглих захисників України“. 29 серпня — День пам’яті полеглих захисників України, що з минулого року відзначається щорічно в Україні. Тож з нагоди цієї пам’ятної дати Національний банк відкарбував монету, присвячену увічненню героїзму і вшануванню пам’яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що монета продовжує серію “Збройні Сили України”. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем, тираж її — 1 млн штук.

На аверсі монети розміщено: напис Україна, малий Державний Герб України, по обидва боки від герба рік карбування — 2020, нижче ліворуч — номінал 10 гривень.

“У центрі зображено алегоричну композицію — поле соняшників, що здавна вважаються одним із символів української землі, уособлюють собою тепло, радість, життя; саме соняшники стали своєрідними оберегами та зберегли життя багатьом нашим воїнам під час запеклих боїв на сході України; праворуч на полі, як поранений воїн, — великий соняшник із перебитим стеблом”, — додається у повідомленні.

На реверсі монети зображено велику квітку соняшника, що символізує Україну: унизу пелюстка-сльоза з тамгою — Крим, праворуч дві зігнуті пелюстки — Донецька і Луганська області.

Так, ціна НБУ на цю монету — 1️0 гривень. 

Нагадаємо, Національний банк України з 3 червня вводить в обіг монету номіналом 10 гривень, яка поступово замінить відповідну банкноту. 

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