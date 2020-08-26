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НБУ ввел в обращение памятную монету "День памяти павших защитников Украины"

Киев • УНН

 • 27746 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету специального выпуска "День памяти павших защитников Украины" номиналом 10 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ ввел в обращение памятную монету "День памяти павших защитников Украины"

"Сегодня Национальный банк ввел в обращение памятную монету специального выпуска "День памяти павших защитников Украины". 29 августа - День памяти павших защитников Украины, что с прошлого года отмечается ежегодно в Украине. Поэтому по случаю этой памятной даты Национальный банк отчеканил монету, посвященную увековечению героизма и чествованию памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". Она имеет номинал 10 гривен, изготовлена из сплава на основе цинка с покрытием никелем, тираж ее - 1 млн штук.

На аверсе монеты размещены: надпись Украина, малый Государственный Герб Украины, по обе стороны от герба год чеканки - 2020, ниже слева - номинал 10 гривен.

"В центре изображена аллегорическая композиция - поле подсолнухов, что издавна считаются одним из символов украинской земли, олицетворяют собой тепло, радость, жизнь; именно подсолнухи стали своеобразными оберегами и сохранили жизнь многим нашим воинам во время ожесточенных боев на востоке Украины; справа на поле, как раненый воин, - большой подсолнечник с перебитым стеблем", - добавляется в сообщении.

На реверсе монеты изображен большой цветок подсолнечника, что символизирует Украину: внизу лепесток-слеза с тамгой - Крым, справа две изогнутые лепестки - Донецкая и Луганская области.

Так, цена НБУ на эту монету - 1️0 гривен. 

Напомним, Национальный банк Украины с 3 июня вводит в обращение монету номиналом 10 гривен, которая постепенно заменит соответствующую банкноту.

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