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В аграрном комитете рассказали, как решили вопрос с продажей земли иностранцам

В аграрном комитете рассказали, как решили вопрос с продажей земли иностранцам

Киев  •  УНН

 • 17821 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель с поправками, которые не позволяют иностранцам покупать землю в Украине. Об этом в кулуарах Рады заявил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Базовые правки, которые рекомендовал комитет ко второму чтению. Первое - приобретать землю могут только граждане Украины, государство, местные общины, украинские юридические лица, основанные только украинцами. Определено то, что вопрос допуска иностранцев как юридических лиц может решаться только на всеукраинском референдуме. Рекомендовано комитетом Верховной Раде принять законопроект с ограничением - максимальная площадь сельскохозяйственных земель не более 10 тыс. га в одни руки", - сказал Сольский.

Напомним, 28 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Ранее народные депутаты Украина, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 по внедрению рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы.

Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тыс. гектаров. При подготовке законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению Президент Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 гектаров земли.

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