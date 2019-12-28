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В аграрному комітеті розповіли, як вирішили питання з продажем землі іноземцям

В аграрному комітеті розповіли, як вирішили питання з продажем землі іноземцям

Київ • УНН

 • 17826 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроект щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель з поправками, які не дозволяють іноземцям купувати землю в Україні. Про це в кулуарах Ради заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.

“Базові правки, які рекомендував комітет до другого читання. Перше – придбавати землю можуть тільки громадяни України, держава, місцеві громади, українські юридичні особи, засновані тільки українцями. Визначено те, що питання допуску іноземців як юридичних осіб може вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі. Рекомендовано комітетом Верховній Раді прийняти законопроект з обмеженням – максимальна площа сільськогосподарських земель не більше 10 тис. га в одні руки”, - сказав Сольський.

Нагадаємо, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.

Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці.

Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 гектарів землі.

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