В аграрному комітеті розповіли, як вирішили питання з продажем землі іноземцям

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроект щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель з поправками, які не дозволяють іноземцям купувати землю в Україні. Про це в кулуарах Ради заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.