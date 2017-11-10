В Африке зафиксировали первые за последний год вспышки АЧС

Сообщается, что последний раз вспышки АЧС были зафиксированы в провинции Луапула год назад.

Гибель голов свиней была зафиксирована Национальной службой сельскохозяйственной информации. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями департамента ветслужбы страны.

Первые вспышки АЧС были зафиксированы в Замбии в 1912 году. В свое время строгие меры карантина обеспечили успех в ограничении распространения заболевания.

Напомним, из-за АЧС Венгрия планирует отгородиться от Украины забором.

Как сообщал УНН, в Украине до сих пор отсутствует ответственность за распространение АЧС.

За два неполных года у нас было зафиксировано 185 вспышек болезни, а убытки эпидемии превышают 1 млрд грн.

В Верховной Раде, между тем, убеждены, что шагов в защиту фермеров от АЧС как не было, так и нет.

Ранее УНН сообщал, что масштабная вспышка АЧС спровоцировала резкое подорожание мяса.