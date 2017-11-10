В Африке зафиксировали первые за последний год вспышки АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В провинции Луапула (Замбия, Африка, - ред.) были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС, - ред.). Об этом сообщает издание African Farming, передает УНН.
Сообщается, что последний раз вспышки АЧС были зафиксированы в провинции Луапула год назад.
Гибель голов свиней была зафиксирована Национальной службой сельскохозяйственной информации. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями департамента ветслужбы страны.
Первые вспышки АЧС были зафиксированы в Замбии в 1912 году. В свое время строгие меры карантина обеспечили успех в ограничении распространения заболевания.
Напомним, из-за АЧС Венгрия планирует отгородиться от Украины забором.
Как сообщал УНН, в Украине до сих пор отсутствует ответственность за распространение АЧС.
За два неполных года у нас было зафиксировано 185 вспышек болезни, а убытки эпидемии превышают 1 млрд грн.
В Верховной Раде, между тем, убеждены, что шагов в защиту фермеров от АЧС как не было, так и нет.
Ранее УНН сообщал, что масштабная вспышка АЧС спровоцировала резкое подорожание мяса.