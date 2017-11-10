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В Африці зафіксували перший за останній рік спалах АЧС

В Африці зафіксували перший за останній рік спалах АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У провінції Луапула (Замбія, Африка, - ред.) були зафіксовані спалахи африканської чуми свиней (АЧС, - ред.). Про це повідомляє видання African Farming, передає УНН.

Повідомляється, що останній раз спалахи АЧС були зафіксовані в провінції Луапула рік тому.

Загибель голів свиней була зафіксована Національною службою сільськогосподарської інформації. Діагноз АЧС був підтверджений лабораторними дослідженнями департаменту ветслужби країни.

Перші спалахи АЧС були зафіксовані в Замбії в 1912 році. Свого часу суворі заходи карантину забезпечили успіх в обмеженні поширення захворювання.

Нагадаємо, через АЧС Угорщина планує відгородитися від України парканом.

Як повідомляв УНН, в Україні досі відсутня відповідальність за поширення АЧС.

За два неповних роки у нас було зафіксовано 185 спалахів хвороби, а збитки епідемії перевищують 1 млрд грн.

У Верховній Раді, тим часом, переконані, що кроків на захист фермерів від АЧС як не було, так і немає.

Раніше УНН повідомляв, що масштабний спалах АЧС спровокувала різке подорожчання м'яса.

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