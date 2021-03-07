В Африке от Эболы умерли 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Две африканские страны Гвинея и Демократическая Республика Конго (ДРК) сообщили о 29 случаев вируса Эбола и 13 смертей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Специализированное агентство здравоохранения Африканского союза сообщило, что уровень смертности в этих странах — 45 процентов.
Сейчас агентство заявляет, что в Конго обнаружили 11 случаев, четыре случая смерти и два случая выздоровления, тогда как Гвинея подтвердила 18 случаев, девять смертей и два случая выздоровления.
Справка
Вспышка вируса Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах унесла более 11300 жизней, зарегистрировано более 28 600 случаев.
Эбола — это очень контагиозная геморрагическая лихорадка, которая вызывает ряд симптомов, включая лихорадку, рвоту, диарею, генерализованная боль или недомогание, а во многих случаях внутренние и внешние кровотечения.
Напомним
Власти Гвинеи официально объявили 14 февраля о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Риск распространения вируса в Гвинее расценивается как “очень высокий” .