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В Африці від Еболи померли 13 людей

В Африці від Еболи померли 13 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Дві африканські країни Гвінея та Демократична Республіка Конго (ДРК) повідомили про 29 випадків вірусу Ебола та 13 смертей. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.

Деталі

Спеціалізоване агентство охорони здоров’я Африканського союзу повідомило, що рівень смертності в цих країнах - 45 відсотків.

Наразі агентство повідомило, що у Конго виявили 11 випадків, чотири випадки смерті та два випадки одужання, тоді як Гвінея підтвердила 18 випадків, дев'ять смертей та два випадки одужання.

Довідка

Спалах вірусу Ебола в Західній Африці у 2014-2016 роках забрав понад 11300 життів, зареєстровано понад 28600 випадків.

Ебола - це дуже контагіозна геморагічна лихоманка, яка викликає ряд симптомів, включаючи лихоманку, блювоту, діарею, генералізований біль або нездужання, а в багатьох випадках внутрішні та зовнішні кровотечі.

Нагадаємо

Влада Гвінеї офіційно оголосила 14 лютого про початок на південному-сході країни епідемії лихоманки Ебола. Ризик поширення вірусу в Гвінеї розцінюється як “дуже високий”.

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