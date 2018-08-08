В Афганистане снова теракт: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Жертвами теракта в уезде Шолгере северной афганской провинции Балх стали шесть человек, еще семь ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщил шеф полиции Шолгере Сайед Надер, террористы заложили взрывное устройство на пути следования автомобиля с гражданскими лицами в селении Коч Кызыл.
Ответственность за взрыв пока еще не взяла на себя ни одна группировка.
Напомним, талибы атаковали и взяли под контроль военную базу в провинции Урузган на юге Афганистана в субботу вечером. Перестрелка продолжалась до понедельника, в результате погибли по меньшей мере 44 военнослужащих.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 50 мирных жителей и сотрудников сил безопасности погибли в понедельник вечером в ходе ожесточенного столкновения в провинции Логар на востоке Афганистана.