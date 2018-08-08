В Афганистане снова теракт: есть жертвы

Как сообщил шеф полиции Шолгере Сайед Надер, террористы заложили взрывное устройство на пути следования автомобиля с гражданскими лицами в селении Коч Кызыл.

Ответственность за взрыв пока еще не взяла на себя ни одна группировка.



Напомним, талибы атаковали и взяли под контроль военную базу в провинции Урузган на юге Афганистана в субботу вечером. Перестрелка продолжалась до понедельника, в результате погибли по меньшей мере 44 военнослужащих.



Как сообщал УНН, по меньшей мере 50 мирных жителей и сотрудников сил безопасности погибли в понедельник вечером в ходе ожесточенного столкновения в провинции Логар на востоке Афганистана.