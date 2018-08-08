В Афганістані знову теракт: є жертви

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Жертвами теракту в повіті Шолгере в північній афганській провінції Балх стали шестеро людей, ще сім поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Як повідомив шеф поліції Шолгере Сайед Надер, терористи заклали вибуховий пристрій на шляху проходження автомобіля з цивільними особами в селищі Коч Кизил.

Відповідальність за вибух поки що не взяла на себе жодне угруповання.

Нагадаємо, таліби атакували і взяли під контроль військову базу в провінції Урузган на півдні Афганістану в суботу ввечері. Перестрілка привала до понеділька, в результаті загинули щонайменше 44 військовослужбовці.

Як повідомляв УНН, щонайменше 50 мирних жителів і співробітників сил безпеки загинули в понеділок увечері в ході запеклої сутички в провінції Логар на сході Афганістану.

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