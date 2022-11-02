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В Афганистане талибы создали женский отряд полиции

В Афганистане талибы создали женский отряд полиции

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правящее в Афганистане движение Талибан (террористическая организация) создало подразделение женской полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Azattyq.

Детали

С приходом Талибов к власти, около 100 женщин, которые работали в Министерстве внутренних дел проходят обучение. По словам правозащитников, для разгона митинга активных женщин талибы будут использовать женщин-полицейских.

После прихода к власти в Афганистане талибы пообещали защитить права женщин. Но на практике, напротив, были введены жесткие ограничения. Исламисты упразднили Министерство по делам женщин, созданное 20 лет назад, ввели ограничения на обучение девочек в школе и запретили девочкам заниматься спортом.

Этим летом талибы приказали женщинам не выходить на улицу в одиночку и закрывать лица в публичных местах.

День назад в столице Кабуле выпускники университета провели акцию с требованием разрешить женщинам учиться и работать в государственных учреждениях.

Напомним

Талибан и россия заключили соглашение о поставках бензина, дизтоплива, газа и пшеницы.

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