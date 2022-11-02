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В Афганістані таліби створили жіночий загін поліції

В Афганістані таліби створили жіночий загін поліції

Київ • УНН

 • 255564 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правлячий в Афганістані рух Талібан (терористична організація) створив підрозділ жіночої поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Azattyq.

Деталі

З приходом Талібів до влади, близько 100 жінок, які працювали в Міністерстві внутрішніх справ проходять навчання. За словами правозахисників, для розгону мітингу активних жінок таліби використовуватимуть жінок-поліцейських.

Після приходу до влади в Афганістані таліби пообіцяли захистити права жінок. Але на практиці, навпаки, були введені жорсткі обмеження. Ісламісти скасували Міністерство у справах жінок, створене 20 років тому, ввели обмеження на навчання дівчаток у школі та заборонили дівчатам займатися спортом.

Цього літа таліби наказали жінкам не виходити на вулицю поодинці та закривати обличчя в публічних місцях.

День тому в столиці Кабулі випускники університету провели акцію з вимогою дозволити жінкам навчатися та працювати в державних установах.

Нагадаємо

Талібан та росія уклали угоду про постачання бензину, дизпалива, газу і пшениці.

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