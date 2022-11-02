В Афганістані таліби створили жіночий загін поліції

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З приходом Талібів до влади, близько 100 жінок, які працювали в Міністерстві внутрішніх справ проходять навчання. За словами правозахисників, для розгону мітингу активних жінок таліби використовуватимуть жінок-поліцейських.

Після приходу до влади в Афганістані таліби пообіцяли захистити права жінок. Але на практиці, навпаки, були введені жорсткі обмеження. Ісламісти скасували Міністерство у справах жінок, створене 20 років тому, ввели обмеження на навчання дівчаток у школі та заборонили дівчатам займатися спортом.

Цього літа таліби наказали жінкам не виходити на вулицю поодинці та закривати обличчя в публічних місцях.

День тому в столиці Кабулі випускники університету провели акцію з вимогою дозволити жінкам навчатися та працювати в державних установах.

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Талібан та росія уклали угоду про постачання бензину, дизпалива, газу і пшениці.