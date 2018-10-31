В Афганистане увеличилось количество жертв катастрофы военного вертолета

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате падения военного вертолета в провинции Фарах на западе Афганистана в среду погибли все, кто находился на борту - 25 человек, в том числе генерал, который является заместителем командира корпуса западного региона страны, и председатель провинциального совета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Представитель губернатора провинции Фарах Мохаммад Насер Мехри сообщил, что вертолет, который направлялся в провинцию Герат, потерпел крушение у 9:10 утра по местному времени, вскоре после взлета в горном районе Анар-Дара. Как отмечается, авиакатастрофа произошла в условиях плохой погоды.

На борту находились командир корпуса генерал Наймудуллах Халил и два члена провинциального совета Фараха - его глава Фарид Бахтавар и Джамила Амини, одна из двух женщин в совете из девяти членов.

Напомним, ранее было известно о 20 погибших в результате падения вертолета в Афганистане.

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