В Афганистане увеличилось количество жертв катастрофы военного вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате падения военного вертолета в провинции Фарах на западе Афганистана в среду погибли все, кто находился на борту - 25 человек, в том числе генерал, который является заместителем командира корпуса западного региона страны, и председатель провинциального совета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
Представитель губернатора провинции Фарах Мохаммад Насер Мехри сообщил, что вертолет, который направлялся в провинцию Герат, потерпел крушение у 9:10 утра по местному времени, вскоре после взлета в горном районе Анар-Дара. Как отмечается, авиакатастрофа произошла в условиях плохой погоды.
На борту находились командир корпуса генерал Наймудуллах Халил и два члена провинциального совета Фараха - его глава Фарид Бахтавар и Джамила Амини, одна из двух женщин в совете из девяти членов.
Напомним, ранее было известно о 20 погибших в результате падения вертолета в Афганистане.