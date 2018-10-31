В Афганістані побільшало жертв катастрофи військового вертольота
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Внаслідок падіння військового вертольота у провінції Фарах на заході Афганістану у середу загинули усі, хто перебував на борту - 25 людей, у тому числі генерал, який є заступником командира корпуса західного регіону країни, та голова провінційної ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Представник губернатора провінції Фарах Мохаммад Насер Мехрі повідомив, що вертоліт, який прямував до провінції Герат, зазнав аварії біля 9:10 ранку за місцевим часом, невдовзі після зльоту у гірському районі Анар-Дара. Як зазначається, авіакатастрофа сталася в умовах поганої погоди.
На борту перебували командир корпусу генерал Наймудуллах Халіл і два члени провінційного ради Фараха - її очільник Фарід Бахтавар і Джаміла Аміні, одна з двох жінок в раді з дев'яти членів.
Нагадаємо, раніше було відомо про 20 загиблих внаслідок падіння вертольота в Афганістані.