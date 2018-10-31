В Афганістані побільшало жертв катастрофи військового вертольота

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Внаслідок падіння військового вертольота у провінції Фарах на заході Афганістану у середу загинули усі, хто перебував на борту - 25 людей, у тому числі генерал, який є заступником командира корпуса західного регіону країни, та голова провінційної ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.