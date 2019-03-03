В аэропорту Одессы задержали иностранца, разыскиваемого за убийство в Лос-Анджелесе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В аэропорту Одессы пограничники задержали гражданина Армении, разыскиваемого властями США по подозрению в совершении убийства. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Иностранца обнаружили во время прохождения контроля при попытке вылета из Украины в Объединенные Арабские Эмираты.
Гражданин Армении 1987 года рождения разыскивался по линии Интерпола правоохранительными органами США по подозрению убийства, совершенного в Лос-Анжелесе.
Мужчина задержан. Решается вопрос о его экстрадиции.
Напомним, Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена.
Как сообщал УНН, при попытке покинуть территорию Украины было задержан гражданин Республики Молдова, который находится в розыске Интерпола.