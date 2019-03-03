В аеропорту Одеси затримали іноземця, розшукуваного за вбивство в Лос-Анжелесі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В аеропорту Одеси прикордонники затримали громадянина Вірменії, розшукуваного владою США за підозрою у скоєнні вбивства. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Іноземця виявили під час проходження контролю при спробі вильоту з України до Об’єднаних Арабських Еміратів.
Громадянин Вірменії 1987 року народження розшукувався по лінії Інтерполу правоохоронними органами США за підозрою вбивства, скоєного у Лос-Анжелесі.
Чоловік затриманий. Вирішується питання щодо його екстрадиції.
Нагадаємо, Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена.
Як повідомляв УНН, під час спроби покинути територію України було затримано громадянина Республіки Молдова, який знаходиться у розшуку Інтерполу.