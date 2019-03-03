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В аеропорту Одеси затримали іноземця, розшукуваного за вбивство в Лос-Анжелесі

В аеропорту Одеси затримали іноземця, розшукуваного за вбивство в Лос-Анжелесі

Київ • УНН

 • 21526 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. В аеропорту Одеси прикордонники затримали громадянина Вірменії, розшукуваного владою США за підозрою у скоєнні вбивства. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Іноземця виявили під час проходження контролю при спробі вильоту з України до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Громадянин Вірменії 1987 року народження розшукувався по лінії Інтерполу правоохоронними органами США за підозрою вбивства, скоєного у Лос-Анжелесі.

Чоловік затриманий. Вирішується питання щодо його екстрадиції.

Нагадаємо, Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена.

Як повідомляв УНН, під час спроби покинути територію України було затримано громадянина Республіки Молдова, який знаходиться у розшуку Інтерполу.

Українські Національні Новини

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