В аэропорту Новосибирска совершил экстренную посадку пассажирский авиалайнер

“В 17:42 (12:42 по киевскому времени) посадка по решению экипажа”, — сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, экипажем самолета авиакомпании S7, вылетевшего из Новосибирска в Екатеринбург в связи со срабатыванием сигнализации о технической неисправности было принято решение о возвращении самолета в аэропорт вылета. На борту находилось 77 пассажиров и два члена экипажа.

В авиакомпании S7 уточнили, что Embraer вернулся в аэропорт Толмачево из-за невыпуска закрылков. “При выполнении рейса S7 5017 Новосибирск — Екатеринбург сработала индикация невыпуска закрылков. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. После выработки топлива самолет Embraer 170 благополучно приземлился в аэропорту Толмачево”, — сообщили в авиакомпании.

Для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт. По факту произошедшего транспортная прокуратура проводит проверку.

Напомним, МАК опубликовал отчет о катастрофе лайнера в Сочи летом 2018 года, среди причин — стресс пилотов.