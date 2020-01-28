В аеропорту Новосибірська здійснив екстрену посадку пасажирський авіалайнер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Пасажирський літак Embraer здійснив екстрену посадку в аеропорту Новосибірська за рішенням екіпажу, повідомили російському агентству ТАСС в прес-службі аеропорту Толмачево, пише УНН.
“О 17:42 (12:42 за київським часом) посадка за рішенням екіпажу”, — сказала співрозмовниця агентства.
Як повідомили ТАСС в Західно-Сибірській транспортній прокуратурі, екіпажем літака авіакомпанії S7, що вилетів з Новосибірська до Єкатеринбурга в зв’язку зі спрацюванням сигналізації про технічну несправність було прийнято рішення про повернення літака в аеропорт вильоту. На борту перебувало 77 пасажирів і два члени екіпажу.
В авіакомпанії S7 уточнили, що Embraer повернувся в аеропорт Толмачево через невипуск закрилків. “При виконанні рейсу S7 5017 Новосибірськ — Єкатеринбург спрацювала індикація невипуску закрилків. Відповідно до вимог безпеки польотів командир повітряного судна прийняв рішення про повернення в аеропорт вильоту. Після вироблення палива літак Embraer 170 благополучно приземлився в аеропорту Толмачево”, — повідомили в авіакомпанії.
Для виконання рейсу буде надано резервний борт. За фактом події транспортна прокуратура проводить перевірку.
Нагадаємо, МАК опублікував звіт про катастрофу лайнера у Сочі влітку 2018 року, серед причин — стрес пілотів.