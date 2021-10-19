В аэропорту "Львов" экстренно посадили самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В международном аэропорту "Львов" экстренно приземлился самолет авиакомпании Czech Airlines из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщил в своем Facebook еще один пассажир самолета, пишет УНН.
Цитата:
"Хочу поблагодарить экипажа ОК918 Czech Airlines (Praha - Kyiv) за слаженную и профессиональную работу во время вынужденной посадки самолета во Львове из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Надеюсь, что с пассажиром все будет хорошо", - написал пользователь соцсети.
Детали
Инцидент произошел 18 октября. По данным сайта Flightreview, рейс ОК918 вылетел из Праги в 11:29 по местному времени, а в Киев прилетел в 16:09 вместо 14:35. Во Львове самолет совершил экстренную посадку около 14:00.
Что говорят медики
Как подтвердили УНН в пресс-службе клинической больницы скорой медицинской помощи города Львов, пассажира доставили в эту больницу из-за низкого пульса. По состоянию на 9:00 утра 19 октября мужчину выписали из больницы. Его состояние стабильное.
"Его самочувствие ухудшилось из-за низкого пульса. Но у него такая проблема по жизни. То есть, если нормальный пульс у человека в среднем - это 70-80 ударов в минуту, то его доставили в больницу с пульсом около 50 ударов в минуту. Его обследовали, он полностью здоров, никаких заболеваний нет, инсульта и сердечного приступа тоже. По состоянию на 9:00 сегодняшнего утра его уже отправили домой", - сообщила пресс-секретарь больницы.
Напомним
В сентябре в аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого самолет авиалиний Wizz Air совершил аварийную посадку. На борту рейса находился 131 пассажир.