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На борту рейсу, який здійснив аварійну посадку у Львові - був 131 пасажир

Київ • УНН

 • 21325 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. На борту рейсу Wizz Air, який здійснив аварійну посадку у Львові — перебував 131 пасажир, пише УНН з посиланням на повідомлення Міжнародного аеропорту “Львів”.

Деталі

“4 вересня 2021 року о 12 год. 13 хв. був отриманий сигнал „ТРИВОГА“. Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі”, — повідомили в аеропорту.

Там також зазначили, що: “Літак здійснив благополучну посадку о 12 год. 39 хв. З пасажирами (131 особа) все в порядку. Дякуємо за професійну роботу диспетчерів та пілотів”.

Раніше

В аеропорту “Львів” імені Данила Галицького літак авіаліній Wizz Air здійснив аварійну посадку.

Як повідомив у своєму Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, літак, який летів з Кіпру, здійснив аварійну посадку о 12:39, сьогодні у львівському аеропорті. За попередньою інформацією, у нього були проблеми зі стійкою шасі, постраждалих немає.

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