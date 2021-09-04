У львівському аеропорту літак Wizzair, який летів з Кіпру, здійснив аварійну посадку

ukru
17 березня, 19:38 • 94835 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 118540 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 173556 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 152233 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 152225 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161362 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178550 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150190 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159328 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176088 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 24555 перегляди
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 22645 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 20465 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 32161 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 20457 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 173556 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 158443 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 255511 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 251712 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 379857 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 57903 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 67276 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 65399 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100616 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110780 перегляди
Актуальне
У львівському аеропорту літак Wizzair, який летів з Кіпру, здійснив аварійну посадку

У львівському аеропорту літак Wizzair, який летів з Кіпру, здійснив аварійну посадку

Київ • УНН

 • 28162 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. В аеропорту “Львів” імені Данила Галицького літак авіаліній Wizzair здійснив аварійну посадку. Інформацію журналісту УНН підтвердили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Цитата

“Літак здійснив аварійну посадку. Рятівники виїхали на місце, жодних проблем наразі немає”, - повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Деталі

Як повідомив у своєму Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, літак, який летів з Кіпру, здійснив аварійну посадку о 12:39, сьогодні у львівському аеропорті. За попередньою інформацією, у нього були проблеми зі стійкою шасі, постраждалих немає.

Цитата

“Літак з Кіпру попросив аварійну посадку - за попередньою інформацією : проблеми були зі стійкою шасі, автоматично було викликано всі служби. На 12:39 літак здійснив посадку, все добре з літаком ніхто не постраждав”, - написав Зінкевич.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами