У львівському аеропорту літак Wizzair, який летів з Кіпру, здійснив аварійну посадку

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“Літак здійснив аварійну посадку. Рятівники виїхали на місце, жодних проблем наразі немає”, - повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

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Як повідомив у своєму Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, літак, який летів з Кіпру, здійснив аварійну посадку о 12:39, сьогодні у львівському аеропорті. За попередньою інформацією, у нього були проблеми зі стійкою шасі, постраждалих немає.



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“Літак з Кіпру попросив аварійну посадку - за попередньою інформацією : проблеми були зі стійкою шасі, автоматично було викликано всі служби. На 12:39 літак здійснив посадку, все добре з літаком ніхто не постраждав”, - написав Зінкевич.