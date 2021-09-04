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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110296 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128670 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132374 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193758 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140378 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132314 просмотра

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Во львовском аэропорту самолет Wizzair, летевший из Кипра, совершил аварийную посадку

Киев  •  УНН

 • 28152 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В аэропорту “Львов” имени Даниила Галицкого самолет авиалиний Wizzair совершил аварийную посадку. Информацию журналисту УНН подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Цитата

“Самолет совершил аварийную посадку. Спасатели выехали на место, никаких проблем пока нет”, — сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

Детали

Как сообщил в своем Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, самолет, летевший из Кипра, совершил аварийную посадку в 12:39, сегодня во львовском аэропорту. По предварительной информации, у него были проблемы со стойкой шасси, пострадавших нету.

Цитата

“Самолет с Кипра попросил аварийную посадку — по предварительной информации: проблемы были со стойкой шасси, автоматически были вызваны все службы. На 12:39 самолет совершил посадку, все хорошо с самолетом никто не пострадал”, — написал Зинкевич.

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