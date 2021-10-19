В аеропорту “Львів” екстрено посадили літак через погане самопочуття пасажира

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“Хочу подякувати екіпажу ОК918 Czech Airlines (Praha - Kyiv) за злагоджену та професійну роботу під час вимушеної посадки літака у Львові через серцевий напад у одного з пасажирів. Сподіваюсь, що з пасажиром все буде добре”, - написав чоловік.

Деталі

Інцидент стався 18 жовтня. За даними сайту Flightreview, рейс ОК918 вилетів із Праги об 11:29 за місцевим часом, а до Києва прилетів о 16:09 замість 14:35. У Львові літак здійснив екстрену посадку близько 14:00.



Що кажуть медики

Як підтвердили УНН у пресслужбі клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львів, пасажира доправили до цієї лікарні через низький пульс. Станом на 9:00 ранку 19 жовтня чоловіка виписали з лікарні. Його стан стабільний.

“Його самопочуття погіршилося через низький пульс. Але в нього така проблема є по життю. Тобто, якщо нормальний пульс в людини в середньому - це 70-80 ударів за хвилину, то його доставили у лікарню з пульсом близько 50 ударів за хв. Його обстежили, він повністю здоровий, ніяких захворювань немає, інсульту та серцевого нападу також. Станом на 9:00 сьогоднішнього ранку його вже відправили додому”, - повідомила прессекретар лікарні.

Нагадаємо

У вересні в аеропорту “Львів” імені Данила Галицького літак авіаліній Wizz Air здійснив аварійну посадку. На борту рейсу перебував 131 пасажир.