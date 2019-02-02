В аэропорту "Киев" задержан иностранец по международному ордеру
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В контрольно-пропускном пункте "Киев" задержали гражданина Турции по международному ордеру. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Гражданина Турции задержали по ордеру Германии, в которой его разыскивают за мошенничество.
Иностранец задержан и доставлен в изолятор временного содержания.
Как сообщал УНН, в Международном аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали гражданина Египта, который находился в международном розыске.
Напомним, на границе задержали гражданина Турции из списка Интерпола.