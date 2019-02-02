В аеропорту "Київ" затримано іноземця за міжнародним ордером
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У контрольно-пропускному пункті "Київ" затримали громадянина Туреччини за міжнародним ордером. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Громадянина Туреччини було затримано за ордером Німеччини, у якій його розшукують за шахрайство.
Іноземця затримано та доставлено в ізолятор тимчасового тримання.
Як повідомляв УНН, у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" українські прикордонники затримали громадянина Єгипту, який перебував у міжнародному розшуку.
Нагадаємо, На кордоні затримали громадянина Туреччини зі списку Інтерполу.