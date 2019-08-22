В аэропорту Херсона задержали россиянина с бельгийским паспортом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В международном аэропорту Херсона задержали гражданина РФ с паспортом Королевства Бельгия. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Гражданин РФ 1991 года рождения, который находился в международном розыске, был задержан в аэропорту Херсона.
В международный розыск россиянина объявила Бельгия по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.
Во время задержания у мужчины также обнаружили паспорт гражданина Бельгии.
Сейчас россиянин находится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.
Напомним, наркобарона, который бежал из аэропорта, успешно экстрадировали из Украины в Израиль.