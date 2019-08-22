В аеропорту Херсона затримали росіянина з бельгійським паспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У міжнародному аеропорту Херсона затримали громадянина РФ з паспортом Королівства Бельгія. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Громадянин РФ 1991 року народження, який перебував у міжнародному розшуку, був затриманий в аеропорту Херсона.
У міжнародний розшук росіянина оголосила Бельгія за підозрою у вчиненні злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків.
Під час затримання у чоловіка також виявили паспорт громадянина Бельгії.
Наразі росіянин перебуває під вартою. Вирішується питання про його екстрадицію.
Нагадаємо, наркобарона, який втік з аеропорту, успішно екстрадували з України в Ізраїль.