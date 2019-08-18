Наркобарон, який втік з аеропорту, успішно екстрадований в Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Громадянин США Амос Дов Сільвер, затриманий після втечі з аеропорту Бориспіль, успішно екстрадований з України до Держави Ізраїль. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру столиці.
Так, в ніч на 18 серпня 2019 року іноземець був відправлений рейсовим літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль у супроводі співробітників Служби безпеки та підрозділу “Альфа”.
Наразі чоловік фактично виданий компетентним органам Ізраїлю.
Нагадаємо, 10 червня 2019 року на підставі матеріалів прокуратури міста Києва Генеральною прокуратурою України було прийнято рішення про видачу вказаного громадянина на запит Держави Ізраїль.
15 серпня Амос Дов Сільвер утік від правоохоронців в аеропорту Бориспіль безпосередньо перед екстрадицією. 16 серпня за результатами вжитих оперативно-розшукових заходів він був повторно затриманий.
Варто нагадати, що Амоса Дов Сільвера цієї ночі відправили до Ізраїлю літаком з аеропорту “Бориспіль”.