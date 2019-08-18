До Ізраїлю екстрадували “інтернет-наркокороля” — ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Амоса Дов Сільвера цієї ночі відправили до Ізраїлю літаком з аеропорту “Бориспіль”. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомила речниця Генерального прокурора України Юрія Луценко Лариса Сарган, інформує УНН.
“Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль”, — написала вона.
Напередодні у СБУ підтвердили затримання наркобарона-втікача, а до цього про затримання Сільвера повідомив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
Нагадаємо, “інтернет-наркокороль” втік з аеропорту перед екстрадицією з України.
Після цього СБУ відсторонила всіх причетних до операції екстрадиції.
Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль.
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