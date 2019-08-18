Наркобарон, который бежал из аэропорта, успешно экстрадирован в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Гражданин США Амос Дов Сильвер, задержан после побега из аэропорта Борисполь, успешно экстрадирован из Украины в Государство Израиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру столицы.
Так, в ночь на 18 августа 2019 года иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения “Альфа”.
Сейчас мужчина фактически выданный компетентным органам Израиля.
Напомним, 10 июня 2019 года на основании материалов прокуратуры города Киева Генеральной прокуратурой Украины было принято решение о выдаче указанного гражданина на запрос Государства Израиль.
15 августа Амос Дов Сильвер сбежал от правоохранителей в аэропорту Борисполь непосредственно перед экстрадицией. 16 августа по результатам принятых оперативно-розыскных мероприятий он был повторно задержан.
Стоит напомнить, что Амоса Дов Сильвера этой ночью отправили в Израиль самолетом из аэропорта “Борисполь”.