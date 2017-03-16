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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В аэропорту Херсона задержали иностранца, который находится в международном розыске

В аэропорту Херсона задержали иностранца, который находится в международном розыске

Киев • УНН

 • 10585 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 16 марта. УНН. В аэропорту Херсона пограничники обнаружили иностранца, который находится в розыске Интерпола. Об этом УНН сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов.

"Вчера в пункт пропуска для авиационного сообщения "Херсон" с целью отбытия с территории Украины прибыл 40-летний гражданин Турции. Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие отдела "Херсон" установили, что иностранец на 242 суток превысил срок пребывания на территории Украины, чем нарушил действующее законодательство", - отметил И.Шевцов.

В дальнейшем, при проверке по базе данных Интерпола, пограничники установили, что иностранец находится в международном розыске за совершение убийства на территории Турции.

Преступника установленным порядком пограничники передали представителям Национальной полиции.

Напомним, вечером 12 марта в аэропорту "Борисполь" пограничники, осуществляя оформление рейса Бангкок-Киев установили, что на одного из граждан сработала база данных Интерпола. Украинец 1986 года рождения разыскивался правоохранительными органами Украины за совершение преступления, предусмотренного ст.190 ч.3 (мошенничество).

Украинские Национальные Новости

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