В аэропорту Херсона задержали иностранца, который находится в международном розыске

"Вчера в пункт пропуска для авиационного сообщения "Херсон" с целью отбытия с территории Украины прибыл 40-летний гражданин Турции. Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие отдела "Херсон" установили, что иностранец на 242 суток превысил срок пребывания на территории Украины, чем нарушил действующее законодательство", - отметил И.Шевцов.

В дальнейшем, при проверке по базе данных Интерпола, пограничники установили, что иностранец находится в международном розыске за совершение убийства на территории Турции.

Преступника установленным порядком пограничники передали представителям Национальной полиции.

Напомним, вечером 12 марта в аэропорту "Борисполь" пограничники, осуществляя оформление рейса Бангкок-Киев установили, что на одного из граждан сработала база данных Интерпола. Украинец 1986 года рождения разыскивался правоохранительными органами Украины за совершение преступления, предусмотренного ст.190 ч.3 (мошенничество).