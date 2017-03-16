В аеропорту Херсона затримали іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 16 березня. УНН. В аеропорту Херсона прикордонники виявили іноземця, який перебуває у розшуку Інтерполу. Про це УНН повідомив помічник начальника прикордонного загону — начальник прес-служби Іван Шевцов.
“Учора в пункт пропуску для авіаційного сполучення „Херсон“ з метою вибуття з території України прибув 40-річний громадянин Туреччини. Під час проходження прикордонного контролю військовослужбовці відділу „Херсон“ встановили, що іноземець на 242 доби перевищив термін перебування на території України, чим порушив чинне законодавство”, — зазначив І.Шевцов.
В подальшому, під час перевірки за базою даних Інтерполу, прикордонники встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за скоєння вбивства на території Туреччини.
Злочинця встановленим порядком прикордонники передали представникам Національної поліції.
Нагадаємо, ввечері 12 березня в аеропорту “Бориспіль” прикордонники, здійснюючи оформлення рейсу Бангкок-Київ встановили, що на одного з громадян відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Українець 1986 року народження розшукувався правоохоронними органами України за вчинення злочину передбаченого ст.190 ч.3 (шахрайство).