В аэропорту Харькова задержали иностранца, которого разыскивают за похищение ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В аэропорту Харькова пограничники задержали иностранца, которого разыскивают в Турции за похищение ребенка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Турции, когда сработала база данных Интерпола.
Задержанного, которого разыскивали в Турции за похищение ребенка, передали сотрудникам Слободского отдела полиции в Харьковской области.
Также было проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.