В аэропорту Харькова задержали иностранца, которого разыскивают за похищение ребенка

Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Турции, когда сработала база данных Интерпола.

Задержанного, которого разыскивали в Турции за похищение ребенка, передали сотрудникам Слободского отдела полиции в Харьковской области.

Также было проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.