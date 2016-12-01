В аеропорту Харкова затримали іноземця, якого розшукують за викрадення дитини

Прикордонники Харківського загону затримали громадянина Туреччини, коли спрацювала база даних Інтерполу.

Затриманого, якого розшукували у Туреччині за викрадення дитини, передали співробітникам Слобідського відділу поліції в Харківській області.

Також було повідомлено Укрбюро Інтерполу в Києві.