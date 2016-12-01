В аеропорту Харкова затримали іноземця, якого розшукують за викрадення дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В аеропорту Харкова прикордонники затримали іноземця, якого розшукують у Туреччині за викрадення дитини. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Прикордонники Харківського загону затримали громадянина Туреччини, коли спрацювала база даних Інтерполу.
Затриманого, якого розшукували у Туреччині за викрадення дитини, передали співробітникам Слобідського відділу поліції в Харківській області.
Також було повідомлено Укрбюро Інтерполу в Києві.