В аэропорту Финляндии загорелся пассажирский самолет

Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и начали паниковать. В результате пассажиры были эвакуированы еще до влета самолета.

В результате инцидента никто не пострадал.



Как сообщал УНН, мексиканские специалисты приступили к сбору обломков и частей самолета Embraer 190, упавшего в штате Дуранго.



Один из пассажиров самолета, разбившегося в Мексике снял на видео момент падения.