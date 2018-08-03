В аэропорту Финляндии загорелся пассажирский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В аэропорту Хельсинки (Финляндия) пассажиров самолета чешских авиалиний около 16:00 по местному времени, который готовился вылететь в Прагу, эвакуировали после появления дыма на борту. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat, передает УНН.
Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и начали паниковать. В результате пассажиры были эвакуированы еще до влета самолета.
В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщал УНН, мексиканские специалисты приступили к сбору обломков и частей самолета Embraer 190, упавшего в штате Дуранго.
Один из пассажиров самолета, разбившегося в Мексике снял на видео момент падения.