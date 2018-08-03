В аеропорту Фінляндії загорівся пасажирський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В аеропорту Гельсінкі (Фінляндія) пасажирів літака чеських авіаліній близько 16:00 за місцевим часом, який готувався вилетіти до Праги, евакуювали після появи диму на борту. Про це повідомляє газета Helsingin Sanomat, передає УНН.
Пасажири відчули запах диму у салоні і почали панікувати. У результаті пасажирів було евакуйовано ще до вльоту літака.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, мексиканські фахівці приступили до збору уламків і частин літака Embraer 190, що впав в штаті Дуранго.
Один з пасажирів літака, що розбився в Мексиці зняв на відео момент падіння.