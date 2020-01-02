В аэропорту "Борисполь" мужчину не выпустили из Украины в Дубай из-за неуплаты алиментов

"Вчера вечером в аэропорту "Борисполь" наш 36-летний соотечественник прибыл на паспортный контроль для прохождения оформления на рейс до Дубая. Но сработала база данных по ограничению ему выезда с территории Украины. Правоохранители пригласили его в служебное помещение, чтобы довести решение об отказе в пропуска через границу. Зато мужчина не хотел воспринимать, агрессивно вел себя и набросился на охранников границы. Пограничники были вынуждены локализовать действия нарушителя. в отношении него составлен протокол об административном правопорушении, дело направлено в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение пяти лет в Украине временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно выплатили на 1,6 млрд грн.