В аеропорту "Бориспіль" чоловіка не випустили з України до Дубаю через несплату аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В аеропорту "Бориспіль" прикордонники не випустили з України чоловіка, який проходив оформлення на рейс до Дубаю через несплату аліментів. Через що чоловік почав себе агресивно поводитися та накинувся на прикордонників. Про це повідомляє УНН із посиланням пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Вчора ввечері в аеропорту "Бориспіль" наш 36-річний співвітчизник прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс до Дубая. Але спрацювала база даних щодо обмеження йому виїзду з території України. Правоохоронці запросили його до службового приміщення, щоб довести рішення про відмову у пропуску через кордон. Натомість чоловік не хотів його сприймати, агресивно поводився та накинувся на охоронців кордону. Прикордонники були змушені локалізувати дії порушника. Наразі стосовно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, справу скеровано до суду", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, упродовж п’яти років в Україні тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме виплатили на 1,6 млрд грн.