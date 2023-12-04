В 2024 году бизнес сможет получить от государства 15 тысяч грантов на развитие - Минэкономики
Киев • УНН
В 2024 году украинское правительство планирует поддержать малые и средние предприятия 15 000 грантами на развитие, заявила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко. Программы включают доступное кредитование, микрогранты для бизнеса и помощь в производстве сельскохозяйственной техники.
В следующем году малые и средние предприятия года малые и средние предприятия смогут получить от государства 15 тысяч грантов на развитие. Об этом отметила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко во время выступления на XVII Украинском муниципальном форуме. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет УНН.
В следующем году Правительство расширит программы поддержки бизнеса и мы призываем местные общины приобщаться к их софинансированию. В частности, на 2024 год мы заложили в бюджет 18 млрд грн на продолжение доступного кредитования отечественных предпринимателей по программе 5-7-9%. Продолжим грантовые программы для начала или расширения бизнеса. В следующем году мы можем выдать 14 тысяч микрогрантов для малого бизнеса - до 250 тысяч грн и 1 тысячу грантов для перерабатывающих предприятий, которые могут получить до 8 миллионов грн на развитие,
Детали
По ее словам, в следующем году также будет действовать программа частичной компенсации производства сельхозтехники, что позволит поддержать отечественных машиностроителей и стимулировать их развитие.
Отмечается, что впервые в бюджете заложен 1 млрд грн на расширение сети индустриальных парков, на территории которых предприниматели могут пользоваться рядом льгот. Приобщиться к созданию индустриальных парков имеют возможность и местные органы власти. И таким образом развивать те экономические отрасли, которые нужны конкретной общине. А еще - это новые рабочие места в регионе и дополнительные поступления в местный бюджет.
Дополнение
Также в следующем году продолжит действовать программа ипотечного кредитования еОселя, благодаря которой стимулируется развитие жилищного строительства и смежных отраслей. В ряде областей местные власти уже присоединилась к компенсации ипотеки для отдельных категорий граждан, в частности региональные программы компенсации есть в Черновицкой, Николаевской, Закарпатской, Одесской области и в городе Кривой Рог.
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В 2024 году бизнес сможет получить от государства 15 тысяч грантов на развитие - Минэкономики
В 2024 году украинское правительство планирует поддержать малые и средние предприятия 15 000 грантами на развитие, заявила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко. Программы включают доступное кредитование, микрогранты для бизнеса и помощь в производстве сельскохозяйственной техники.
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