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В 2024 году бизнес сможет получить от государства 15 тысяч грантов на развитие - Минэкономики

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 14:43  •  17972 просмотра

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В 2024 году украинское правительство планирует поддержать малые и средние предприятия 15 000 грантами на развитие, заявила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко. Программы включают доступное кредитование, микрогранты для бизнеса и помощь в производстве сельскохозяйственной техники.

В следующем году малые и средние предприятия года малые и средние предприятия смогут получить от государства 15 тысяч грантов на развитие. Об этом отметила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко во время выступления на XVII Украинском муниципальном форуме. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет УНН.

В следующем году Правительство расширит программы поддержки бизнеса и мы призываем местные общины приобщаться к их софинансированию. В частности, на 2024 год мы заложили в бюджет 18 млрд грн на продолжение доступного кредитования отечественных предпринимателей по программе 5-7-9%. Продолжим грантовые программы для начала или расширения бизнеса. В следующем году мы можем выдать 14 тысяч микрогрантов для малого бизнеса - до 250 тысяч грн и 1 тысячу грантов для перерабатывающих предприятий, которые могут получить до 8 миллионов грн на развитие,

- рассказала Юлия Свириденко.

Детали

По ее словам, в следующем году также будет действовать программа частичной компенсации производства сельхозтехники, что позволит поддержать отечественных машиностроителей и стимулировать их развитие.

Отмечается, что впервые в бюджете заложен 1 млрд грн на расширение сети индустриальных парков, на территории которых предприниматели  могут пользоваться рядом льгот. Приобщиться к созданию индустриальных парков имеют возможность и местные органы власти. И таким образом развивать те экономические отрасли, которые нужны конкретной общине. А еще - это новые рабочие места в регионе и дополнительные поступления в местный бюджет. 

Дополнение

Также в следующем году продолжит действовать программа ипотечного кредитования еОселя, благодаря которой стимулируется развитие жилищного строительства и смежных отраслей. В ряде областей местные власти уже присоединилась к компенсации ипотеки для отдельных категорий граждан, в частности региональные программы компенсации есть в Черновицкой, Николаевской, Закарпатской, Одесской области и в городе Кривой Рог.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

Экономика
У 2024 році бізнес зможе отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток - Мінекономіки
In 2024, businesses will be able to receive 15 thousand development grants from the state - Ministry of Economy
Новости по теме

В 2024 году бизнес сможет получить от государства 15 тысяч грантов на развитие - Минэкономики

В 2024 году украинское правительство планирует поддержать малые и средние предприятия 15 000 грантами на развитие, заявила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко. Программы включают доступное кредитование, микрогранты для бизнеса и помощь в производстве сельскохозяйственной техники.

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