Узурпация власти: завершено расследование в отношении Януковича и Богатыря
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича и бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря по делу захвата государственной власти в 2010 году. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование по обстоятельствам захвата бывшим президентом Украины государственной власти и пособничества в этом экс-заместителем министра юстиции Украины (ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Следствие установило, что в сентябре-октябре 2010 года бывший президент Украины при пособничестве заместителя министра юстиции Украины и других лиц захватил государственную власть путем возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Это привело к незаконному увеличению объема его властных полномочий, которые принадлежали к компетенции законодательной и исполнительной власти.
"Поскольку бывшие чиновники длительное время скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Государственным бюро расследований по специальной (заочной) процедуре", - говорится в сообщении.
Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о возможности рассмотрения дела при отсутствии обвиняемых.
Дополнение
Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении бывшего замминистра юстиции Владимира Богатыря по делу о захвате госвласти экс-президентом Виктором Януковичем в 2010 году.